Блинкен и Лавров могут встретиться на саммите ОБСЕ в Скопье Госдеп отказался комментировать возможность встречи Блинкена и Лаврова в Скопье

Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Госсекретарь США и Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров могут встретиться в городе Скопье в Северной Македонии на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. При этом в Госдепартаменте отказались уточнять, запланированы ли переговоры политиков. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что не в курсе планов Лаврова, передает ТАСС.

Что касается ОБСЕ, то госсекретарь Блинкен возглавит [американскую] делегацию <...> Я не знаю, какие планы у министра Лаврова касательно участия (в этом заседании. — NEWS.ru). Поэтому я не буду это комментировать, как и не буду комментировать перспективы какой-либо [их] встречи, если такая состоится, — заявил О’Брайен.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия позволила министр иностранных дел России посетить заседание ОБСЕ. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что это не будет являться нарушением антироссийских санкций.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.