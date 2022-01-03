Блинкен и Чавушоглу обсудили напряжённость между РФ и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе. Телефонный разговор между главами двух дипведомств состоялся в понедельник, 3 января. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации действий России в отношении Украины, — рассказал Прайс.

Кроме того, по словам представителя Госдепа, Блинкен и Чавушоглу обсудили проблемы Африканского Рога, назначение Турцией спецпосланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, углубление двустороннего сотрудничества и взаимные интересы в рамках деятельности НАТО.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения Запада. В МИД РФ отмечали, что заявления западных стран и руководства НАТО о «российской агрессии» используются в качестве предлога для размещения большего количества техники близ российской границы.