Блинкен и «Бухарестская девятка» обсудили ситуацию на границе Украины и РФ
Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» ситуацию на границе Украины и РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:59, 03 января 2022
Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos//Global Look Press
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Ситуацию на границе РФ и Украины обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки». Глава американской дипломатии указал, в частности, на необходимость «решительной позиции» НАТО относительно коллективной защиты союзников. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников, — сообщил Прайс.
В ходе общения Блинкен заявил о приверженности США продолжению консультаций с союзниками и партнёрами по поводу выработки стратегии дальнейшего сдерживания и обороны.
Участники диалога также выразили солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении неё со стороны КНР, — добавил Прайс.
В состав «Бухарестской девятки» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия, Эстония.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе. Телефонный разговор между главами двух дипведомств состоялся в понедельник, 3 января.