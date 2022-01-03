Блинкен и «Бухарестская девятка» обсудили ситуацию на границе Украины и РФ

Ситуацию на границе РФ и Украины обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки». Глава американской дипломатии указал, в частности, на необходимость «решительной позиции» НАТО относительно коллективной защиты союзников. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников, — сообщил Прайс.

В ходе общения Блинкен заявил о приверженности США продолжению консультаций с союзниками и партнёрами по поводу выработки стратегии дальнейшего сдерживания и обороны.

Участники диалога также выразили солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении неё со стороны КНР, — добавил Прайс.

В состав «Бухарестской девятки» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия, Эстония.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе. Телефонный разговор между главами двух дипведомств состоялся в понедельник, 3 января.