Блинкен: Белый дом не хочет гонки вооружений с Китаем

https://static.news.ru/photo/fb07fdc2-c719-11eb-b0a2-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Axios заявил, что в Вашингтоне не хотят гонки вооружений с КНР.

Мы не хотим быть в гонке вооружений с Пекином или кем-либо, но у нас очень жёсткая конкуренция, — отметил глава дипломатического ведомства.

При этом ещё в феврале он говорил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, якобы он снижает риск гонки вооружений.

Ранее стало известно, что если Россия будет действовать агрессивно и безрассудно по отношению к Вашингтону или союзникам, Соединённые Штаты ответят. Об этом заявил Энтони Блинкен журналистам Axios. Так он ответил на вопрос о недавних кибератаках на американские организации.