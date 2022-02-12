Блинкен 12 февраля проведёт переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует провести в субботу, 12 февраля, телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает Bloomberg. По его словам, он собирается подчеркнуть «единство и решимость» союзников Вашингтона по вопросу, связанному с ситуацией на Украине.

Мы по-прежнему наблюдаем очень тревожные признаки эскалации [ситуации на границе РФ с Украиной], включая прибытие новых сил, – подчеркнул американский дипломат на пресс-конференции в Республике Фиджи, где он находится с рабочим визитом.

Он добавил, что в разговоре с Лавровым планирует подчеркнуть «единство и решимость» союзников США по ситуации, связанной с Украиной.

Ранее также сообщалось, что на 12 февраля назначены переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Накануне в эфире телеканалов NBC и PBS сообщили об уверенности США в том, что Россия начнёт вторжение на Украину на следующей неделе. По данным агентства Associated Press, Соединённые Штаты готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что официально об их отбытии объявят сегодня, 12 февраля.

К настоящему моменту более десяти стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину.