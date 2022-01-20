Блинкен: США готовы сотрудничать с Россией в различных сферах

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать в различных сферах. По его словам, существует множество направлений для совместной работы двух стран.

Мы должны вместе работать во многих сферах, <...> будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий, — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить прозрачные отношения, но получала отказ.

В то же время Блинкен отметил, что «в лучшем случае» не ожидает больших прорывов по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча покажет, какие выводы сделали стороны после предыдущих переговоров, заявил американский госсекретарь.

Лавров и Блинкен уже прибыли в Женеву на предстоящие переговоры по вопросам гарантий безопасности. Источники в делегациях сообщили, что встреча продлится примерно два часа. Ожидается, что переговоры начнутся в 13:30 по московскому времени.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.