Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Церемония проходит в канун православной Пасхи. Российская делегация присутствовала на событии и увезёт частичку огня в Москву на спецборту.

Благодатный огонь сходит в кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня: по преданию, именно там и был погребён Иисус Христос. Суббота была последним днём перед его воскрешением.

Ежегодно внутри церкви пасхальную святыню получают несколько тысяч человек — преимущественно они являются гражданами Израиля. В этот раз число гостей было ограничено 1500 человек. Делегации различных православных стран присутствуют на церемонии — представители забирают частички огня и увозят в свои храмы и церкви.

В прошлом году пандемия внесла коррективы в традиционную церемонию. Огонь доставляли в православные страны, включая Россию, по специальной схеме. В Иерусалиме частицу огня получали главы и представители посольств, после чего лампады были направлены в аэропорт Бен Гурион, где их ожидали, не выходя из самолётов, делегации этих стран.

Сегодня утром патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой и призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами».