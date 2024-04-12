Бизнесвумен из Вьетнама приговорили к смерти за мошенничество на $27 млрд

Фото: Александра Погиба/ NEWS.ru

Главу одной из крупнейших компаний-застройщиков во Вьетнаме 68-летнюю Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за мошенничество, пишет VnExpress. Она придумала долгосрочную преступную схему и воспользовалась согласованным с государством планом по реструктуризации финансовой организации SCB.

По данным следствия, женщина предприняла действия, которые нанесли ущерб в размере 677 трлн донгов (свыше $27 млрд) принадлежащему ей местному коммерческому банку SCB. Чыонг Ми Лан выводила из него капиталы, в кредитной организации ей принадлежало более 90% акций. Подсудимая присвоила около $12,5 млрд. Организованная женщиной афера нанесли общий вред, превысивший $27 млрд. Предпринимательницу также уличили в огромных взятках, которые она давала аудиторам Госбанка Вьетнама. Главный инспектор положила в карман $5,2 млн, ее заместитель — $300 тысяч.

Блогеру Аязу Шабутдинову ранее предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дела в отношении него. Таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов.

Шабутдинова считают причастным к десяткам эпизодов совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Заявители отмечали, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились. В феврале обвиняемому продлили арест на два месяца. Сам блогер вину не признает.