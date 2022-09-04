Бизнесмены Австрии потребовали у власти миллиарды вместо газа из России Бизнесмены Австрии потребовали от правительства 2,5 млрд евро вместо газа из России

Фото: Omar Marques/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австрийские предприятия попали в кризисную ситуацию из-за десятикратного подорожания цен на газ. Выбраться из нее они могут только при масштабной помощи от государства. Об этом сообщила газета Kronenzeitung. В материале издания отмечается, что правительство обещало увеличить поддержку производителям, но пока этого не сделало.

Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности. <...> Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры, — сказал президент Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.

Он пояснил, что основная проблема заключается не только в самой стоимости электроэнергии, но и в ее непосредственной доступности. Книлль отметил, что в сложившейся ситуации предприятия могут перейти на неполную занятость в связи с сокращением производства.

В этой связи Федерация промышленников предложила пять мер поддержки, в том числе налоговые льготы и увеличение субсидий на 2,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Предполагается, что зимой это явление может усилиться.

В конце августа в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВтч.