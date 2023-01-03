Бизнесмен предрек миру глобальную продовольственную катастрофу Экс-глава «ФосАгро» Гурьев: кризис грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в мире ощущается значительная нехватка продуктовых запасов, которая в ближайший год может перерасти в глобальную продовольственную катастрофу, заявил в статье для РБК экс-глава производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он напомнил, что, согласно данным ООН, 2022 год был признан голодным. По его мнению, на этот процесс в большей степени влияют санкции в отношении России и Белоруссии.

Сегодня человечество столкнулось с острым кризисом доступности продуктов питания, который в будущем году, по прогнозу ООН, грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу. <...> Учитывая резкое падение объемов внесения удобрений в ряде регионов планеты, апокалиптические прогнозы ООН, к сожалению, более чем реалистичны, — написал Гурьев.

При этом он подчеркнул, что российский бизнес сумел увеличить производство удобрений на 5%. В то же время страны Евросоюза из-за дефицита продовольствия планируют отменить ограничения на содержание кадмия в минеральных удобрениях, утверждает бизнесмен. По его словам, высокая концентрация опасных веществ в продукции может привести к трагичным последствиям для населения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах. Он подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие. В итоге, по его словам, качество жизни ухудшается и в развитых, и в развивающихся странах.