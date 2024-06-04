Битва за Волчанск 4 июня: покинули ли ВСУ город, кто владеет инициативой

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ на востоке города Волчанска Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Что известно о штурме населенного пункта сегодня, 4 июня?

Что пишут военкоры о ситуации в Волчанске сегодня

По данным «Военкоров Русской Весны», российские войска продолжают захватывать центральную часть Волчанска, где идут тяжелые бои.

«Ожесточенные бои в Волчанске: в центре города штурмовые подразделения ВС РФ продолжают охват района многоэтажек. Продвижение российских войск значительно затрудняют снайперские группы противника. По ним эффективно работают расчеты ТОС „Бесстрашных“», — говорится в публикации.

Авторы канала отмечают, что ВС РФ существенно продвинулись в восточной части города.

«Существенные продвижения фиксируются на востоке города. Утром противник безуспешно контратаковал и положил до двух взводов элитной 82-й ОДШБр. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 390 м», — пояснили журналисты.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что ВС РФ ликвидировали еще один мостоукладчик Biber (Beaver) ВСУ, который используется для возведения переправы через реку Волчью.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«Поражение барражирующим боеприпасом „Ланцет“ немецкого танкового мостоукладчика Biber (Beaver), используемого ВСУ для наведения переправы через реку Волчью и переброски снабжения в северную часть Волчанска. Всего на данный момент Германия передала ВСУ 19 мостоукладчиков данного типа», — рассказал он.

Также Рожин заявил, что у ВСУ не получается проводить наступательные действия в Волчанске и Лицах.

«По мере затягивания боев в северной части Харьковской области связывание резервов ВСУ в этих боях будет приобретать все более критическое значение. Отсюда и попытки противника путем наступательных действий в районе Волчанска и поселка Липцы ускорить разрешение этой проблемы. Пока у ВСУ это особо не получается», — подчеркнул эксперт.

Чем обернется для ВСУ потеря Волчанска

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka online объяснил, что потеря Волчанска и Часова Яра крайне негативно может сказаться на итогах так называемого мирного саммита, который состоится в Швейцарии в ближайшее время.

«У нас (Украины. — NEWS.ru) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это уже будет большая проблема», — сказал он.

По его мнению, если ВС РФ возьмут под контроль Волчанск, это позволит российской армии выйти в тыл Купянской группировке ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области. Такое развитие событий принесет Киеву и большие политические риски, потому что впереди конференция в Швейцарии, подчеркнул Стариков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди совещание в Швейцарии», — резюмировал он.

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что ВСУ окружены в Волчанске, им некуда отступать.

«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — сказал он.

По его словам, попытки контратаковать позиции ВС РФ ни к чему не приведут, поскольку у ВСУ не хватает снабжения, а российская армия контролирует все дороги и воздушное пространство.

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