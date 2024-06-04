Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ на востоке города Волчанска Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Что известно о штурме населенного пункта сегодня, 4 июня?
Что пишут военкоры о ситуации в Волчанске сегодня
По данным «Военкоров Русской Весны», российские войска продолжают захватывать центральную часть Волчанска, где идут тяжелые бои.
«Ожесточенные бои в Волчанске: в центре города штурмовые подразделения ВС РФ продолжают охват района многоэтажек. Продвижение российских войск значительно затрудняют снайперские группы противника. По ним эффективно работают расчеты ТОС „Бесстрашных“», — говорится в публикации.
Авторы канала отмечают, что ВС РФ существенно продвинулись в восточной части города.
«Существенные продвижения фиксируются на востоке города. Утром противник безуспешно контратаковал и положил до двух взводов элитной 82-й ОДШБр. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 390 м», — пояснили журналисты.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что ВС РФ ликвидировали еще один мостоукладчик Biber (Beaver) ВСУ, который используется для возведения переправы через реку Волчью.
«Поражение барражирующим боеприпасом „Ланцет“ немецкого танкового мостоукладчика Biber (Beaver), используемого ВСУ для наведения переправы через реку Волчью и переброски снабжения в северную часть Волчанска. Всего на данный момент Германия передала ВСУ 19 мостоукладчиков данного типа», — рассказал он.
Также Рожин заявил, что у ВСУ не получается проводить наступательные действия в Волчанске и Лицах.
«По мере затягивания боев в северной части Харьковской области связывание резервов ВСУ в этих боях будет приобретать все более критическое значение. Отсюда и попытки противника путем наступательных действий в районе Волчанска и поселка Липцы ускорить разрешение этой проблемы. Пока у ВСУ это особо не получается», — подчеркнул эксперт.
Чем обернется для ВСУ потеря Волчанска
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka online объяснил, что потеря Волчанска и Часова Яра крайне негативно может сказаться на итогах так называемого мирного саммита, который состоится в Швейцарии в ближайшее время.
«У нас (Украины. — NEWS.ru) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это уже будет большая проблема», — сказал он.
По его мнению, если ВС РФ возьмут под контроль Волчанск, это позволит российской армии выйти в тыл Купянской группировке ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области. Такое развитие событий принесет Киеву и большие политические риски, потому что впереди конференция в Швейцарии, подчеркнул Стариков.
«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди совещание в Швейцарии», — резюмировал он.
Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что ВСУ окружены в Волчанске, им некуда отступать.
«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — сказал он.
По его словам, попытки контратаковать позиции ВС РФ ни к чему не приведут, поскольку у ВСУ не хватает снабжения, а российская армия контролирует все дороги и воздушное пространство.
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