Битва за Харьковскую область: успехи и проблемы у ВС РФ, новости 17 мая

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают сегодня, 17 мая 2024 года, последние события и новости из Харьковской области, где ВС РФ продолжают вести наступление. Какую интересную информацию они предоставили с этого участка СВО? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области: расклад 17 мая

«НгП раZVедка» передает, что армией РФ взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области.

«В настоящее время противник располагает в районе Волчанска двумя понтонно-мостовыми переправами. Первая находится у Старого Салтова. Сейчас это одна из основных транспортных артерий противника, по которому к Волчанску кратчайшим путем перебрасывают резервы, при чем делают это не по участку автодороги Заречное — Революционное — Лиман, а западнее, проселочными дорогами, через лесополосы. Вторая понтонно-мостовая переправа действует в районе населенного пункта Рубежное, так же являясь наикратчайшей логистической артерией снабжения Волчанского гарнизона», — сообщил источник.

«Два майора» рассказали, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продолжает наступление.

«Сообщили о полном контроле над н.п Старица, появилась информация о заходе наших войск в н.п. Зыбино. В Волчанске продолжаются тяжелые бои, армия России на подходах к Липцам. Наносятся удары по тыловым районам противника. ВСУ перебрасывают резервы с Купянского, Часов-Ярского, Краматорско-Дружковского и Красноармейского направлений», — отметил источник.

Фото: МО РФ

Украинский политик Олег Царев сообщил, что на Харьковском фронте бои активные идут за Волчанск.

«Наши оттесняют ВСУ из северной части города за реку, освободили от ВСУ Зыбино в нескольких км к востоку от Волчанска. Исходя из этого маневра, есть вероятность подготовки выхода в тыл или клин до Белого Колодезя — логистического узла ВСУ. Сообщают о боях за Липцы, по неподтвержденной пока информации, наши штурмовики вошли в село и закрепляются там. Наши войска движутся по водораздельному хребту восточнее села и постепенно перерезают дороги снабжения ВСУ», — рассказал он.

Readovka передает, что ВС РФ держат на поле боя в Харьковской области интригу, которая заставляет группировку ВСУ беспорядочно бросать резервы сразу на несколько направлений.

«Село Волчанские Хутора является точкой отсчета для нашей дальнейшей наступательной операции: после взятия села ВС РФ смогут атаковать позиции ВСУ на восточном фланге на окраинах Волчанска или предпринимать глубокий прорыв к селу Белый Колодезь, чтобы выйти к шоссе и железнодорожной станции. Второй вариант наиболее вероятен — у ВСУ нет в этом районе подготовленной обороны, а контроль ВС РФ над снабжением украинской группировки по дороге разрушит дальнейшие планы противника. Тем не менее, подобные операции связаны с большим риском — при реализации прорыва важнейшую роль будет играть информация о действиях ВСУ в режиме реального времени. Штурм села Липцы также активизировался одновременно с севера и с востока. А проваливший оборону главком ВСУ Сырский решился на совсем отчаянный и жалкий шаг: заявив, что наши бойцы якобы уже прошли в тылы украинской группировки в Волчанске, он попытался спровоцировать силы ВС РФ на опасные маневры», — рассказали авторы канала.

Военнослужащие ВСУ, взятые в плен бойцами группировки «Север», рассказали о положении дел в украинской армии и ситуации в Харьковской области. Видео этого появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Российские солдаты зашли в окопы, закидали нас гранатами. Наш командир погиб, один подорвался на мине, и мы сдались», — говорит пограничник Владимир Лахман, взятый в плен в ходе боевых действий в одном из населенных пунктов Харьковской области.

Военнослужащие ВСУ жалуются на усталость от боевых действий и плохое снабжение.

«Надоела эта война. Я не знаю, что у этой власти происходит. Наше командование к нам плохо относилось. Формы не было, … отдыха не было», — говорит пленный украинский военнослужащий Иван Синяк.

Фото: МО Украины

Военкор Евгений Поддубный отметил, что в последнее время стал вырисовываться замысел командования ВСУ в Харьковской области.

«Продолжается переброска резервов противника в Харьковскую область для того чтобы усилить группировку, что пытается остановить наши войска и не допустить развития наступления армии России. Враг уже направил под Волчанск и Липцы более 27 батальонов, и переброска продолжается. Противник всего планирует перебросить до 50 батальонов, так как считает для себя это направление наиболее угрожающим. Кроме того усиленны части СпН, которые и до операции находились в Харьковской области. Усилены отрядами fpv, карателями „кракена“ и других организмов ГУР. В Харькове переодически появляется Буданов», — подчеркнул он.

По мнению Поддубного, замысел командования ВСУ — остановить продвижение ВС РФ и организовать контрнаступательную операцию, цель которой будет восстановить утраченные территории.

«Волчанск сейчас поделен на зоны контроля естественной водной преградой — рекой Волчья. Мосты уничтожены. Причем этого добивались и мы и противник. ВСУ боятся быстрого нашего перехода в южную часть города, мы хотели отрезать подразделения врага, которые находились в северной части. Противник ведет дистанционное минирование фпв-дронами и это осложняет работу нашим бойцам. Вообще в условиях легкого дефицита западных боеприпасов противник далеко шагнул в сторону применения фпв-дронов. И вполне успешно часто замещает нехватку снарядов, армейской авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов фпв компонентой. Чтобы сформировать санитарную зону о которой говорил президент, необходимо взять под полный контроль и Волчанск и Липцы и не подпускать противника на дистанцию огня из РСЗО хотя бы по Белгороду. Наши войска продолжают тяжелые наступательные бои», — добавил военкор.

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