Битва за Часов Яр: последние новости 30 апреля, у кого инициатива, сводка

Фото: МО Украины

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают все усилия в районе Часова Яра, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Что там происходит сегодня, 30 апреля 2024 года?

Что пишут военкоры о ситуации в районе Часова Яра

По словам Бориса Рожина, бои продолжаются на окраине Часова Яра и за высоты к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта.

«Бои продолжаются на окраине города, а также за высоты к северо-востоку и юго-востоку от Часова Яра. Противник предпринимает серьезные усилия, чтобы удержать город и не допустить продвижения российских войск в Славянско-Краматорскую агломерацию», — написал он в Telegram-канале.

Авторы Telegram-канала U_G_M сообщили, что ВКС РФ планомерно уничтожают позиции ВСУ в районе Часова Яра.

«Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ продолжает планомерно уничтожать пункты временной дислокации противника в н. п. Часов Яр. Приходы наших ФАБ не оставляют ВСУ вариантов, кроме отступления», — говорится в публикации.

По информации проекта WarGonzo, ВСУ продолжают перебрасывать в Часов Яр резервы.

Фото: МО Украины

«Часовоярское направление. ЛБС без существенных изменений. ВСУ продолжают перебрасывать на направление резервы. Идут тяжелые бои на восточных окраинах города. Активно работает артиллерия и авиация», — сообщают авторы WarGonzo

Также военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что ВС РФ при помощи дронов смогли выбить бойцов ВСУ из огневой точки, созданной в одном из зданий промзоны в районе Часова Яра.

«Один наш беспилотник обнаружил негодяев, а второй подлетел и нанес филигранный удар, в результате огневая точка уничтожена вместе с личным составом. Очень радует слаженность действий, да и кстати, птички-то отечественные работали в паре, говорят, их скоро тоже очень много будет», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что говорят на Украине о ситуации в районе Часова Яра

Командир ВСУ Михаил Онуфер в интервью украинским СМИ заявил, что захват Часова Яра позволит российской армии активнее развивать наступление.

«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», — считает Онуфер.

По его словам, если ВС РФ возьмут под контроль данный населенный пункт, то конфликт в этом направлении перейдет в позиционную стадию, что крайне невыгодно для ВСУ.

«И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет „Азовстали“, заводов, где можно долго держать оборону», — подчеркнул он.

Российские военные «очень быстро закапываются и производят инженерное оборудование позиций», поэтому их будет сложно выбивать из потерянных населенных пунктов, а при штурмах потери всегда выше, добавил Онуфер.

Читайте также:

Битва за Работино: последние новости 30 апреля, флаг РФ, успехи, проблемы

Что сейчас происходит в Харькове после уничтожения телевышки: бегут ли люди

Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие, плохие новости с фронтов СВО 30 апреля