Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают все усилия в районе Часова Яра, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Что там происходит сегодня, 30 апреля 2024 года?
Что пишут военкоры о ситуации в районе Часова Яра
По словам Бориса Рожина, бои продолжаются на окраине Часова Яра и за высоты к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта.
«Бои продолжаются на окраине города, а также за высоты к северо-востоку и юго-востоку от Часова Яра. Противник предпринимает серьезные усилия, чтобы удержать город и не допустить продвижения российских войск в Славянско-Краматорскую агломерацию», — написал он в Telegram-канале.
Авторы Telegram-канала U_G_M сообщили, что ВКС РФ планомерно уничтожают позиции ВСУ в районе Часова Яра.
«Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ продолжает планомерно уничтожать пункты временной дислокации противника в н. п. Часов Яр. Приходы наших ФАБ не оставляют ВСУ вариантов, кроме отступления», — говорится в публикации.
По информации проекта WarGonzo, ВСУ продолжают перебрасывать в Часов Яр резервы.
«Часовоярское направление. ЛБС без существенных изменений. ВСУ продолжают перебрасывать на направление резервы. Идут тяжелые бои на восточных окраинах города. Активно работает артиллерия и авиация», — сообщают авторы WarGonzo
Также военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что ВС РФ при помощи дронов смогли выбить бойцов ВСУ из огневой точки, созданной в одном из зданий промзоны в районе Часова Яра.
«Один наш беспилотник обнаружил негодяев, а второй подлетел и нанес филигранный удар, в результате огневая точка уничтожена вместе с личным составом. Очень радует слаженность действий, да и кстати, птички-то отечественные работали в паре, говорят, их скоро тоже очень много будет», — отметил он.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Что говорят на Украине о ситуации в районе Часова Яра
Командир ВСУ Михаил Онуфер в интервью украинским СМИ заявил, что захват Часова Яра позволит российской армии активнее развивать наступление.
«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домами, там же высотная застройка, а мы, наоборот, будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», — считает Онуфер.
По его словам, если ВС РФ возьмут под контроль данный населенный пункт, то конфликт в этом направлении перейдет в позиционную стадию, что крайне невыгодно для ВСУ.
«И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет „Азовстали“, заводов, где можно долго держать оборону», — подчеркнул он.
Российские военные «очень быстро закапываются и производят инженерное оборудование позиций», поэтому их будет сложно выбивать из потерянных населенных пунктов, а при штурмах потери всегда выше, добавил Онуфер.
Читайте также:
Битва за Работино: последние новости 30 апреля, флаг РФ, успехи, проблемы
Что сейчас происходит в Харькове после уничтожения телевышки: бегут ли люди
Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие, плохие новости с фронтов СВО 30 апреля