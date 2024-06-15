Битва за Часов Яр 15 июня: серьезные успехи ВС РФ, выход к Славянску

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

За последние несколько дней ВС России удалось значительно продвинуться в Часове Яре в микрорайоне Канал, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Что известно о наступлении в городе сегодня, 15 июня?

Как ВС РФ продвигаются в Часове Яре

По информации канала «Рыбарь», основные бои в Часове Яре происходят в микрорайоне Канал, где российские войска взяли под контроль большую часть промзоны.

«Основной горячей точкой Бахмутского направления остается Часов Яр, где идут бои в микрорайоне Канал. За последние несколько дней российским войскам удалось значительно продвинуться в границах Канала и установить контроль над большей частью промзоны на севере. Бои идут за улицу Олега Кошевого, а высотки южнее к исходу минувшего дня были под контролем противника. Севернее под контроль ВС РФ перешли две широкие лесополосы по обе стороны железной дороги. Это позволило не только частично обезопасить фланг в Канале, но и соседнему подразделению зачистить лес к югу от Богдановки», — говорится в публикации.

Фото: МО РФ

Журналисты отмечают, что в окрестностях Богдановки обстановка в настоящее время остается достаточно сложной, поскольку ВСУ удерживают Калиновку и Григоровку.

«На данном участке также зафиксировано активное применение HIMARS, что несколько осложняет наступление ВС РФ. Южнее, в районе Ивановского (Красного) российские войска продвинулись в направлении Клещеевки, заняв несколько лесополос. При этом любопытно, что в открытых источниках практически не появляется информации о боях в заказнике „Ступки-Голубовские-2“. По всей видимости, там либо нет попыток продвижения ВС РФ, либо они, напротив, весьма успешны. На участке от Клещеевки до Курдюмовки обстановка скрыта „туманом“. Кадров объективного контроля с чьей-либо стороны, позволяющей установить статус Клещеевки и высот к северу, пока так и не появилось. На участке фиксируется высокая активность БЛА противника, минирующих как серую зону, так и пути снабжения российских войск, в том числе противотанковыми минами с беспилотников „Баба-яга“», — пишет «Рыбарь».

Проект WarGonzo сообщил, что Часовоярское направление стало одним из главных, поскольку взятие под контроль города откроет дорогу на Константиновку и Дружковку.

«Часовоярское направление стало сейчас одним из самых горячих, потому что именно взятие этого города открывает дорогу на Константиновку и Дружковку, которые, в свою очередь, ведут на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наши дроны-разведчики постоянно висят над позициями ВСУ, фиксируя их передвижения и не давая собраться в ударный кулак», — заявили авторы канала.

Фото: МО РФ

Какую часть Часов Яра ВС РФ взяли под контроль?

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли под контроль примерно 70% Часова Яра.

По его словам, российские войска смогли перекрыть поставки снабжения боеприпасов для ВСУ, а оставшиеся подразделения украинских военных пытаются прорваться в лесополосу.

«Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. Исходя из этого, те остатки, которые есть в районе Канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество вэсэушников. В этом районе сейчас идет бой. На сегодняшний день город освобожден где-то процентов на 70», — пояснил Водолацкий.

Читайте также:

Бахмут, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 15 июня

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 15 июня, фото, видео

Магнитные бури сегодня, 15 июня: что завтра, боли, бессонница, тошнота