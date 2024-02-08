Биполярный Париж: Франция плачет по погибшим наемникам, но не признает их

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Недаром наш посол во Франции Мешков недавно вспомнил советский анекдот о зрителе, переключавшем телеканалы. На первом выступает Леонид Брежнев, на втором — Брежнев, на третьем — он же, а на последнем, четвертом, — некто в строгом костюме пригрозил пальцем: «Я тебе переключу!» Наш дипломат уверен, что именно по такому принципу уважают свободу слова и информации в современной Франции, которая упорно отрицает очевидные вещи. В частности, открытую вербовку наемников украинским посольством, которое, не таясь, разместило в интернете анкету «мерсенера». На протесты нашего посольства ответов, по сути дела, не последовало. И не трудно понять почему.

Эхо удара по гостинице в Харькове

Все началось после того, как наши представители сообщили, что в результате ракетного удара по объекту в Харькове погибло, по разным оценкам, от двадцати до пятидесяти наемников. В частности, французов. Видимо, не в первый раз было проведено такое успешное прореживание «незваных гостей», но мы предпочитали не обострять наши отношения с западными «партнерами». И в качестве жестов доброй воли не придавали такие эпизоды огласке.

Теперь все красные линии пройдены, этикет соблюдать бесполезно. А потому и реакция в том же Париже отражает одновременно и раздражение, и растерянность пойманных за руку. Потому и Макрон, заламывающий руки по поводу гибели якобы всего двух французских «волонтеров» по причине варварского русского удара, даже в глазах образованного французского класса выглядит смешно и жалко.

Тем более что в наших Telegram-каналах уже публиковали шеврон французского иностранного легиона, якобы споротый с формы одного из похороненных под харьковскими руинами. Так что все заявления официального Парижа о том, что открыто завербованные украинцами наемники не связаны с французскими вооруженными силами и не носят французскую форму, выглядят претензией вдовы на девственность, если прибегнуть к французским же аллегориям.

Фото: МО РФ

Кто не знал Боба Динара

Несмотря на некие законодательные ограничения, у французского наемничества глубокие исторические корни. Недаром знаменитого Боба Динара (Жильбера Буржо) называли королем наемников. А название его подразделения «Дикие гуси» стало нарицательным для всех работников ножа и топора.

Динара с командой постоянно использовала французская власть для того, чтобы вмешиваться с его помощью в бесконечные африканские гражданские войны и перевороты. И сохранять влияние в бывших колониях. Наконец, Динар просто захватил власть на Каморах, окончательно прославившись на весь мир.

Правда, он всегда оговаривался, что его ребята были романтиками, воевали больше за идеи, а деньги брали лишь для покупки оружия и припасов. Как говорится, свежо придание. Но нынешние завербованные украинцами наемники летят воевать исключительно за деньги.

Поэтому французам отрицать очевидное просто смешно. Вот только если раньше французские наемники гибли в малярийных болотах ради национальных интересов и «величия Франции», то теперь они тупо следуют в фарватере американской политики. И когда американские сенаторы говорят об очень дешевой войне, то имеют в виду кровь, проливаемую не только украинцами, но и своими европейскими сателлитами.

Опять эти русские манипуляции

Именно так французский МИД отреагировал на наши обоснованные претензии по поводу присутствия французских наемников на Украине. Примерно так объединенный Запад отреагировал и на сбитый украинцами Ил-76. И заранее готовится игнорировать интервью, взятое журналистом Карлсоном у Владимира Путина. Как тут не вспомнить Марка Твена, уверявшего, что есть три свободы: свобода слова, свобода совести и благоразумие ими не пользоваться.

А мы, думаю, и дальше будем узнавать о французских военных, сорвавшихся в Альпах или захлебнувшихся кальвадосом. В крайнем случае опять всплакнут о безвинно павших волонтерах. Не приведя ни имен, ни биографии. К слову, у нынешнего командира Иностранного легиона украинская фамилия...

Читайте также:

Нелепые дрыганья и слезы по убитым наемникам: что происходит с Макроном

Какую роль американцы приготовили Залужному и останется ли он жив?

За что правнучка Валерия Чкалова призывает бомбить Москву?

Кризис в Техасе: начало гражданской войны в США или просто тимбилдинг?