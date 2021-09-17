Биолаборатории США могут применять наработки японского «отряда смерти»

Наработки отряда № 731 Квантунской армии Японии, в котором в годы Второй мировой войны разрабатывалось и испытывалось бактериологическое оружие, в настоящее время могут использовать американские биолаборатории, некоторые из которых действуют в настоящее время у границ России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник Уханьского университета, экс-руководитель Института России, Восточной Европы и Центральной Азии китайской академии общественных наук, историк У Эньюань.

У Эньюань отметил, что после Второй мировой войны США забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом № 731. Данные материалы были доставлены на базу Форт-Детрик, где до сегодняшнего дня базируется основная биологическая лаборатория Пентагона. Руководитель отряда № 731 Сиро Исии был приглашён на базу в качестве советника, отвечавшего за работу бактериологического оружия, созданного на основе спор сибирской язвы и других патогенов.

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ходе исследований в Форт-Детрике использовались материалы Сиро Исии, — говорит историк.

В настоящее время, по словам У Эньюань, у США по всему миру имеются около 200 баз, подобных Форт-Детрик, некоторые из них находятся на границе России и Китая.

С точки зрения исторической преемственности, возникают подозрения о связях между этими базами и отрядом № 731, — заявил историк.

Печально известный отряд занимался опытами по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Основная часть испытуемых умирали в страшных мучениях. У немногих выживших вырезали внутренние органы, дабы изучить, как инфекция распространяется по организму. Также проводились и другие эксперименты, ведущие к смерти.

За время существования отряда, в стенах лаборатории погибли около 3 тысяч человек — китайцы, корейцы, русские. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных использовались, в частности, заключённые концлагеря «Хогоин», относившегося к японским разведывательным службам.

После разгрома Квантунской армии в августе 1945 года США сформировали спецгруппу по поиску в Японии персоналий, обладавших научной и технической информацией. Тогда-то у них в руках и оказались руководители отряда № 731 — уже упомянутый ранее Сиро Исии и Масадзи Китано. Штаты вывезли их к себе и отказывали в просьбах СССР выдать их для суда. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила исторические документы о том, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан.