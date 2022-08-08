Биоинженер вернул к жизни 400-летние дрожжи ради пива France 24: биоинженер из Эквадора вернул к жизни 400-летние дрожжи ради пива

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Эквадорский биоинженер Хавьер Карвахаль восстановил жизнедеятельность 400-летних дрожжей, чтобы воссоздать самое старое пиво в Латинской Америке, сообщает France 24. По его словам, после обнаружения рецепта пивного напитка францисканцев, живших в XVI веке, он решил изготовить напиток. Для этого Карвахаль в 2008 году отыскал старинную бочку, которая хранилась в монастыре Святого Франциска в городе Кито, который был построен между 1537 и 1680 годами. В ней он обнаружил образец дрожжей.

Они будто бы ушли в спячку, как высушенные семена, которые с годами испортились. Их требовалось реконструировать, разжижить, увлажнить и посмотреть, вернутся ли их жизненные показатели, — рассказал Карвахаль.

Учёному потребовалось 10 лет, чтобы воссоздать напиток, но пандемия помешала коммерческому запуску. В настоящее время он проводит оценку стоимости данного продукта.

Ранее сообщалось, что американские учёные из Школы медицины Маунт-Синай в рамках нового исследования пришли к выводу, что активность генов микроглии (иммунных клеток в головном мозге) регулируется протоонкогеном SPI1, который причастен к возникновению болезни Альцгеймера. В исследовании приняли участие 150 доноров, у которых взяли образцы свежей ткани головного мозга, полученной путём биопсии или при вскрытии.