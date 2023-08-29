Биохимик объяснил, как Россия могла бы помочь очистить воду с «Фукусимы-1» Биохимик Ринк: Россия могла бы помочь очистить воду с «Фукусимы-1» реактивами

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Ситуацию вокруг японской АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла крупная авария, можно стабилизировать, если российских ученых допустят на объект, уверен биохимик, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк. Комментируя ситуацию Пятому каналу, он отметил, что Россия способна помочь очистить воду, которую сбрасывают с АЭС, при помощи реактивов.

У нас есть реактивы, чтобы из этой воды собрать выпавшие опасные солевые осадки, — подчеркнул биохимик.

По словам Ринка, на данный момент нельзя точно сказать, приняли ли японцы меры для стабилизации ситуации и есть ли у них необходимые сорбенты для очистки воды от химикатов. Биохимик предупредил, что в воду может попасть стронций, отравляющий рыбу. Он напомнил, что в зону поражения попадают районы ловли рыбы Японии, России и Китая.

Поэтому китайцы уже запретили покупку всех японских морепродуктов. Я думаю, что мы последуем за ними, — заключил Ринк.

В Японии 24 августа приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Погодные условия в районе префектуры Фукусима позволили начать сброс согласно плану. Министерство иностранных дел Китая позже выступило с критикой в адрес правительства Японии. Китайские дипломаты назвали данный поступок безответственным и крайне эгоистичным