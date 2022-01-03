Биограф Путина предрёк новый мировой порядок и других лидеров

Немецкий журналист, политолог и историк, написавший биографию президента РФ Владимира Путина, Александр Рар заявил, что вскоре в мире может воцариться новый порядок и появиться объединённое правительство в лице Совета Безопасности ООН. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Следующим шагом для положительных изменений в российской дипломатии «временно сдруживших» между собой Постоянных членов Совбеза может стать толчок к созданию нового, мультиполярного мирового порядка — что ранее предлагал Путин. Момент упустить нельзя, — поделился Рар.

По его мнению, появление «мирового правительства» может привести к деэскалации ситуации на Украине. Он добавил, что первым шагом к улучшению отношений между странами на мировой арене является заявление пяти постоянных членов Совбеза ООН о нераспространении ядерного оружия.

Ранее лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Отмечается, что страны считают это первоочередной ответственностью и будут работать для совместного снижения стратегических рисков. Документ появился на сайте Кремля.