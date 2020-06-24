Биограф назвал причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом

https://static.news.ru/photo/be2f2f6c-b624-11ea-977a-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и принц Уильям Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отношения между сыновьями принцессы Дианы принцами Гарри и Уильямом окончательно испортились, когда младший брат решил связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл. Об этом заявил биограф Роберт Лейси.

По его словам, раньше братья очень трепетно относились друг к другу и старались не ссориться. Когда стало известно о желании принца Гарри связать себя узами брака, принц Уильям до последнего пытался убедить брата повременить с женитьбой. Он даже обращался к Кейт Миддлтон, чтобы она воздействовала на Гарри.

Биограф решил выпустить книгу, посвящённую натянутым отношениям между братьями. Он назвал её «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». Лейси заявил, что пообщался с сотнями людей, которые каким-либо образом были приближены ко дворцу или знали о тонкостях взаимоотношений в семействе.

Лейси подчёркивают, что надежда на примирение полностью исчезла, когда Гарри переехал в США и отказался от королевских обязанностей. Небольшое потепление между братьями возникло, когда их отец принц Чарльз заразился коронавирусом, сообщают «Актуальные новости».

Британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Торжество было оплачено королевской семьёй. 6 мая 2019 года у пары родился ребёнок, которого назвали Арчи. Позже стало известно, что супруги назовут фонд в честь сына.