Биограф назвал причину конфликта между принцами Гарри и Уильямом

Отношения между сыновьями принцессы Дианы принцами Гарри и Уильямом окончательно испортились, когда младший брат решил связать себя узами брака с актрисой Меган Маркл. Об этом заявил биограф Роберт Лейси.
По его словам, раньше братья очень трепетно относились друг к другу и старались не ссориться. Когда стало известно о желании принца Гарри связать себя узами брака, принц Уильям до последнего пытался убедить брата повременить с женитьбой. Он даже обращался к Кейт Миддлтон, чтобы она воздействовала на Гарри.
Биограф решил выпустить книгу, посвящённую натянутым отношениям между братьями. Он назвал её «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда». Лейси заявил, что пообщался с сотнями людей, которые каким-либо образом были приближены ко дворцу или знали о тонкостях взаимоотношений в семействе.
Лейси подчёркивают, что надежда на примирение полностью исчезла, когда Гарри переехал в США и отказался от королевских обязанностей. Небольшое потепление между братьями возникло, когда их отец принц Чарльз заразился коронавирусом,
Британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Торжество было оплачено королевской семьёй. 6 мая 2019 года у пары родился ребёнок, которого назвали Арчи. Позже стало известно, что супруги назовут фонд в честь сына.
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