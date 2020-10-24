Биньямин Нетаньяху пожелал скорейшего выздоровления Бойко Борисову

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Болгарии Бойко Борисову. Так, некоторое время назад стало известно, что болгарский политик заразился коронавирусной инфекцией.

Мои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления и крепкого здоровья моему другу, премьер-министру Болгарии, — отметил Нетаньяху, слова которого приводит РИА Новости.

25 октября Борисов сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время политик находится на домашнем лечении. По его словам, он чувствует общее недомогание.

Ранее NEWS.ru писал, что глава администрации украинской столицы Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Градоначальник отметил, что чувствует себя хорошо.