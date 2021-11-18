Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Смертность от коронавируса упадёт к лету 2022 года, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. По прогнозу мультимиллиардера, число летальных исходов от COVID-19 может опуститься даже ниже аналогичных показателей при сезонном гриппе. Такой сценарий, по его мнению, станет возможным, если в мире неожиданно не появятся новые штаммы, пишет РИА Новости.

Может, цифры опустятся даже ниже показателей при сезонном гриппе — это случится, если не возникнет неожиданностей вроде появления новых штаммов, этого никогда нельзя исключать, — сказал он во время выступления на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.

Как подчеркнул Гейтс, сейчас уже можно говорить о перспективах окончания пандемии из-за успешного использования современных методов предупреждения и лечения COVID-19. Также, по его словам, выравнивание показателей заболеваемости и смертности от коронавируса и гриппа станет сигналом к полному восстановлению экономики.

На его взгляд, в будущем перед человечеством встанет задача борьбы с новыми разновидностями гриппа, в связи с этим необходимо сохранить все наработки, чтобы не допустить новой пандемии.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), скорее всего, объявит об окончании пандемии коронавирусной инфекции, когда не будет перегружена система здравоохранения. По его словам, люди должны научиться жить с вирусом.