Билл Гейтс предрёк миру новые угрозы опаснее COVID

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс выступил с призывом к правительствам мира готовиться к новой опасной пандемии после коронавируса. Он добавил, что для успешной борьбы с новым вызовом необходимо выделить большие средства заранее. Об этом сообщает Financial Times.

Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка, — заявил Гейтс.

Он добавил, что, несмотря на огромный ущерб, который пандемия коронавируса наносит миру, последствия следующей могут быть ещё масштабнее. По мнению миллиардера, заблаговременная подготовка к новой инфекции может привести к прорывам в области разработки вакцин от неизлечимых болезней.

Ранее австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться.

Он отметил, что переболевший «омикроном» человек получит всего четыре недели иммунитета максимум. По словам Леви, вакцинация остаётся самой надёжной защитой организма от коронавируса.