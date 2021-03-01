Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/c6c14d5e-7a9b-11eb-bcb0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир вернётся к привычной жизни после победы над пандемией COVID-19 не раньше 2022 года.

По его мнению, сейчас мировое сообщество прилагает недостаточно усилий, чтобы «положить конец пандемии».

Самая большая проблема в том, что мы не прилагаем достаточно усилий для того, чтобы положить конец пандемии во всём мире, — заявил Гейтс в интервью CNN.

Бизнесмен обратил внимание, что вакцины направляются преимущественно в богатые страны. В связи с этим Гейтс призвал мировое сообщество нарастить объёмы производства препаратов против коронавируса. При этом он предрёк возвращение к «практически нормальному» состоянию уже к осени текущего года, так как к этому времени заработают почти все учебные заведения и частично восстановится посещаемость заведений общепита и спортивных мероприятий.

Как сообщал NEWS.ru, Билл Гейтс ранее заявил, что для завершения пандемии было бы целесообразно произвести многомиллиардные инвестиции в предприятия по производству вакцин от COVID-19. Кроме того, как полагает предприниматель, для победы над коронавирусом необходимо сотрудничество между странами и корпорациями.