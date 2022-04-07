В Италии на вилле Соловьёва написали «Убийца»

Неизвестные напали на одну из вилл российского телеведущего Владимира Соловьёва на озере Комо в Италии. Как сообщает Bild, злоумышленники окрасили бассейн виллы журналиста в красный цвет, забрызгали стены дома алой краской и написали на них «Убийца». Это уже второй случай вандализма по отношению к итальянской недвижимости Соловьёва.

Кроваво-красная краска также была нанесена на фасад дома в Пьянелло-дель-Ларио. Преступник или преступники написали «Убийца» и «Нет войне» на стенах у входа в дом на берегу озера, — пишет издание.

Накануне другой особняк телeведущего на озере Комо пытались поджечь с помощью автопокрышек. Однaко возгорание потушили прибывшие на место пожарные, которых, предполoжительно, вызвал один из местных жителей.

В марте Фингвaрдия Италии наложила на виллу в местечке Лoвено (коммуна Менaджиo) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьёва в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.