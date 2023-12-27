Bild: самолеты-разведчики НАТО наводят ракеты ВСУ на Крым

Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолеты-разведчики стран НАТО помогают ВСУ наводить ракеты на цели в Крыму, сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его мнению, западная авиация над Черным морем может фиксировать передвижения и перехватывать радиообмен российских войск.

Запад не одобряет авиаудары Украины по российской территории, но разрешает им наносить удары по Крыму, — отметил обозреватель.

Журналист считает, что разведка НАТО в том числе позволила ВСУ поразить большой десантный корабль «Новочеркасск» при ракетном ударе по морскому порту Феодосии в ночь на 26 декабря. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российский корабль был атакован британскими ракетами Storm Shadow либо их французским аналогом SCALP.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что число атак ВСУ на Черноморский флот в Крыму может возрасти по мере продвижения российских войск в зоне специальной военной операции. По мнению депутата, таким образом Киев может пытаться доказать Западу, что украинские войска пока рано списывать со счетов.

По сообщению военкора Юрия Котенка, после ракетного удара ВСУ и детонации боекомплекта десантный корабль «Новочеркасск» затонул. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.