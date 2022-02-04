Bild: Россия создаст на Украине «марионеточный режим»

Украина войдёт в состав союзного государства России и Белоруссии, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на отчёт внешней разведки. По словам журналистов, у России якобы есть специальный план после вторжения российской армии. Согласно этому плану, в Киеве будет создана «народная рада» из «проверенных» российскими спецслужбами людей.

После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут «народную раду» из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать на Украине марионеточный режим, — пишет Bild.

Журналисты также отмечают, что ФСБ в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания на Украине. После захвата на Украине будет проведён референдум о присоединении к России. По словам автора материала, итогом станет создание союзного государства.

Ранее агентство Bloomberg случайно опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того, как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. В настоящее время проводится проверка случившегося. Первой ошибку обнаружила аналитик аналитик Ольга Лаутман, которая опубликовала снимок главной страницы агентства с новостью о «вторжении».