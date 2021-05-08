Bild: переговоры ФРГ и РФ по вакцине от COVID зашли в тупик

https://static.news.ru/photo/8099bda4-b0b8-11eb-93d6-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры России с Германией по вопросам поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на рабочую группу в Минздраве ФРГ.

Издание отмечает, что такая ситуация возникла из-за того, что Россия не может поставить необходимое количество вакцины в необходимый Германии срок. В ФРГ препарат ожидают к июню-июлю 2021 года.

В материале говорится, что изначально сроки были обозначены с учётом того, что поставки вакцины в Индию временно сократятся. Однако в последнее время в зарубежной стране резко обострилась эпидемиологическая обстановка, поэтому «Спутник V» туда поставляется как минимум в прежних объёмах.

Учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы, — сказал источник Bild.

Ранее неназванный высокопоставленный сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде заявил, что прививание жителей Индии российской вакциной «Спутник V» может начаться 12 мая. По его словам, нужно провести необходимый в таких случаях контроль качества.