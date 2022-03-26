Bild: в Германии задумались о покупке у Израиля системы ПРО Arrow 3

Немецкий канцлер Олаф Шольц изучает возможность покупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Этот вопрос он обсуждал с генеральным инспектором вооружённых сил ФРГ Эберхардом Цорном, сообщает Bild.

Радары настолько мощные, что защитный щит может также накрыть Польшу, Румынию или страны Балтии. Нашим соседям придётся только купить ракеты Arrow 3, радарное изображение поставляет Германия, — подчеркнули в издании.

Издание отмечает, что приобретение военного комплекса может обойтись бюджету ФРГ в €2 млрд. При этом Arrow 3 могут поставить на боевое дежурство в 2025 году.

Решение о покупке системы ПРО пока не принято, но известно, что её радары предполагается расположить в трёх местах страны. Перехватчик Arrow 3 способен уничтожить атакующую Германию ракету за пределами земной атмосферы.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что идея выделить €100 млрд на перевооружение бундесвера является безумием. Он раскритиковал решение федерального правительства о создании специального фонда для лучшего снабжения вооружённых сил ФРГ.