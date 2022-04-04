Бибилов: в Южной Осетии могут пройти два референдума

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в республике могут пройти два референдума. По его словам, первый будет о вхождении в состав России, а спустя время может состояться и референдум о воссоединении с Северной Осетией, сообщает РИА Новости.

Бибилов отметил , что в настоящее время проходят консультации с Москвой. Первый референдум могут назначить на дату после 10 апреля.

Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума, — пояснил глава республики.

Он добавил, что референдумы об объединении Осетий должны будут пройти в двух республиках.

Ранее стало известно, что Южная Осетия не поднимала вопрос о вхождении в состав России раньше из-за тяжёлой геополитической обстановки в мире, считает политолог Наталья Елисеева. Она отметила, что сейчас, когда Москва набирает политическую силу на мировой арене, развитие такого сценария оказалось возможным.