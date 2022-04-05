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Бибилов оценил шансы вхождения Южной Осетии в состав России

Глава Южной Осетии Бибилов: вхождение республики в состав России является реальным
07:28, 05 апреля 2022
Бибилов оценил шансы вхождения Южной Осетии в состав России Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов Фото: vk.com/ai_bibilov
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Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России является реальным. В настоящее время существует «окно возможностей», этим надо воспользоваться, отметил он в беседе с РИА Новости.

Столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права, — подчеркнул глава республики.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии могут пройти два референдума. Как заявил Анатолий Бибилов, первый будет посвящён вхождению в состав России, а спустя время может состояться и референдум о воссоединении с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева отмечала, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, когда в республике состоятся президентские выборы.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.

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