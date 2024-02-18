BI: Киев перешел к тактике фашистской Германии 1943 года BI: ВСУ выбрали обернувшуюся провалом Германии во Второй мировой войне стратегию

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перешли к активной обороне, которая повторяет стратегию вермахта, обернувшуюся поражением немцев во Второй мировой войне, сообщает Business Insider. Автор издания убежден, что украинская армия не имеет необходимых средств для проведения масштабных механизированных наступлений, а оборонительная стратегия не позволит победить Россию и вернуть потерянные территории.

В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. <...> Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности, — говорится в материале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой заключается в нанесении России максимальных потерь. Он подчеркнул, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат, потому что они являются «главной ценностью».

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что приказ главкома ВСУ об отходе из Авдеевки был выпущен через сутки после того, как из города началось неконтролируемое бегство украинских бойцов. Российские военнослужащие приступили к окончательной зачистке освобожденной территории. Они блокируют украинские подразделения, которые ушли из города на Авдеевский коксохимический комбинат.