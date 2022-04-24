BFMTV: явка на второй тур выборов во Франции снизилась на 2%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции снизилась на 2%, пишет BFMTV. В первом этапе голосования данный показатель достиг 65%. Во втором туре процент проголосовавших составил 63% от общего населения Франции.

По предварительным данным, число воздержавшихся на президентских выборах составило 28%. Это рекордный показатель с 1969 года, — сказано в сообщении.

В 08:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Гражданам Франции нужно выбрать между двумя кандидатами. Нынешний лидер страны Эммануэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его поддерживает созданное им движение «Вперёд, Республика!». Его соперница депутат парламента Марин Ле Пен заявлена ультраправой партией «Национальное объединение».

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.