«У нас все безопасно»: безвиз для россиян могут ввести еще в одной стране Иран допустил введение безвизового режима для индивидуальных туристов из РФ

Фото: shutterstock.com

Власти Ирана готовы рассмотреть введение безвизового режима для индивидуальных туристов из России, сообщил ТАСС замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян. По его словам, за последние восемь месяцев Исламскую Республику посетили 3,6 млн туристов. Замглавы Минтуризма заверил, что в стране «все очень безопасно» и желающим посетить ее «не надо волноваться».

Этот вопрос требует времени, но мы готовы к этому [введению безвизового режима для индивидуальных туристов]. <...> У нас все очень безопасно, волноваться не надо, — рассказал Шалбафиян.

Он напомнил, что для въезда в Иран требуется привиться двумя дозами вакцины против COVID-19 или иметь ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до поездки. Чиновник отметил, что российская вакцина «Спутник V» подходит.

Также замминистра туризма Ирана сообщил, что скоро в стране может заработать российская платежная система «Мир». По его словам, над этим вопросом уже работают центральные банки России и Ирана. В Тегеране надеются, что уже скоро эти планы будут реализованы.