«Безуспешно»: попытка Киева запугать Россию «вторым Чернобылем» провалилась InfoBRICS: Киеву не удалось запугать жителей Запорожской области ударами по ЗАЭС

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Киеву не удалось запугать жителей Запорожской области ударами по атомной электростанции, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS. По его словам, граждане выражают поддержку специальной военной операции.

Очевидно, что план Украины безуспешен: поддержка российской военной операции безусловна, — заявил Лейрос.

Он отметил, что по улицам Энергодара ездят автомобили с буквами Z и V, что «указывает на одобрение СВО населением». Многие боятся повторения ситуации с Чернобылем, однако это заставляет их еще больше поддерживать Москву, считает аналитик.

Поскольку они знают, что только победой над киевским режимом можно покончить с терроризмом в новых регионах, — говорится в материале.

Лейрос добавил, что западные СМИ активно пытаются скрыть действия Киева против жителей Запорожской области, а также его попытки спровоцировать катастрофу. Он выразил надежду, что когда-нибудь правда будет озвучена на весь мир.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что ВСУ совершили нападение на территорию станции. Был зафиксирован налет дрона-камикадзе на транспортный цех ЗАЭС. Там добавили, что за последние дни были совершены несколько атак беспилотниками на жилые и социальные объекты города Энергодара. Отмечается, что обстрелы мирного населения, станции и ее инфраструктуры недопустимы и являются террористическими актами.