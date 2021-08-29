«Безопасная образовательная среда» — цель талибов в образовании

Временно исполняющий обязанности министра образования Афганистана Абдула Баки Хаккани рассказал, как и по какому принципу будет организована система образования в стране. Об этом сообщает афганское издание Tolo News.

По словам Хаккани, отныне в Афганистане будет организовано раздельное образование, соответственно, мальчики и девочки будут учиться в отдельных классах. Он заметил, что девочки имеют полное право учиться, но лишь отдельно от мальчиков.

Хаккани выразил уверенность в том, что высшие учебные заведения в стране скоро откроются и студенты смогут продолжить учиться.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) провело конференцию с научными кругами Афганистана и преподавателями учебных заведений. Талибы выразили заинтересованность в образованных кадрах, которые помогут новому правительству страны модернизировать систему образования.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» готово ввести в новое правительство бывших чиновников свергнутого Ашрафа Гани. Боевики дали гарантии не проводить репрессий, если с ними пойдут на диалог, сложив оружие.