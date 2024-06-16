Безнадега для ВСУ и победа России на саммите: новости СВО на вечер 16 июня

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/ТАСС

Журналисты пророчат Швейцарии «политический суицид» после саммита в Бюргенштоке, мировые лидеры досрочно покидают встречу по Украине, а Россия, считают эксперты, одерживает безусловную победу, в том числе и на фронте. Так, по данным Минобороны, ВС России продвинулись в Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Загорное. Положение ВСУ тем временем становится все более отчаянным.

По данным МО РФ, на Запорожском направлении успешно действуют бойцы группировки войск «Восток». Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили формирования противника в населенных пунктах Новоалександровка, Новопокровское, Воздвиженка, Новгородское, Сокол, Карловка, Новоселовка Первая и Камышевка в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Первые итоги «саммита Зеленского» и победа России

По словам политолога Сергея Маркова, тот факт, что участники проходящей в Швейцарии конференции по Украине так и не договорились о требованиях к России, говорит о победе Москвы. Он предположил, что лидеры стран поняли неадекватность «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

Политолог также выразил уверенность, что изначально планировалось провести две конференции по Украине. Первая из них, на которую не была приглашена Россия, должна была выработать требования к ней. Вторая же, на которой уже подразумевалось присутствие РФ, была призвана предъявить эти требования Москве.

Как стало известно, Россию оповестят об итогах саммита. Зеленский отметил, что «план действий» будет направлен Москве перед второй конференцией. Как указал президент Украины, это необходимо, чтобы на втором «саммите мира» участники могли зафиксировать «реальный конец» боевых действий.

Фото: URS FLUEELER / POOL/ТАСС Владимир Зеленский

В Сети тем временем все чаще появляется информация о слабом участии стран в соответствующей встрече. Так, государства Азиатско-Тихоокеанского региона не уделяют особого внимания саммиту. По мнению журналистов, такая ситуация демонстрирует, что украинская тематика не относится к числу приоритетов этих государств.

Канцлер Германии Олаф Шольц при этом посетил швейцарский саммит по Украине, но покинул мероприятие до его завершения. По данным СМИ, у Шольца запланированы встречи в Берлине, однако какие именно, не уточняется.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в свою очередь предложил обсудить продолжающиеся конфликты в других частях мира. По его словам, ситуация на Украине не уникальна. Так, Харрис обратил внимание на конфликт в секторе Газа.

О безрезультативности саммита также заявил заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, международная конференция по Украине приведет лишь к еще большему разжиганию конфликта. Он обратил внимание, что уже сейчас прослеживается существенный разлад между участниками саммита.

Журналисты швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung тем временем отметили, что саммит по Украине может обернуться для страны ужасными последствиями. По мнению авторов, Берн может подойти к «политическому суициду». Кроме того, пишут эксперты, в истеблишменте Швейцарии обсуждают опасения, что Зеленский может превратить «мирный саммит» в очередную «ярмарку» по сбору денег для ВСУ. Они добавили, что особенно явно эти обсуждения проступили после мирных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Мирные инициативы Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже призвал Зеленского задуматься над предложениями российского лидера. Представитель Кремля пояснил, что военная обстановка для Киева только ухудшается.

Песков также сообщил, что Россия не прекратит создавать санитарную зону, пока полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в настоящее время такая работа продолжается в Харьковской области.

Как рассказал российский боец, Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении. По его словам, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению.

Боец также уточнил, что «Ланцеты» регулярно модернизируются и поступают в войска в достаточном количестве. Линь отметил, что уже были зафиксированы рекордные поражения «Ланцетом» украинской техники на расстоянии более 60 километров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU «Ланцет»

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук при этом заявил, что Верховная рада Украины продолжит соблюдать линию Зеленского по мирным предложениям, озвученным Путиным. По его мнению, депутаты уже давно не представляют интересы граждан. Он добавил, что недавние социологические исследования демонстрируют падение рейтинга Рады «ниже плинтуса». Как считает Медведчук, иначе и быть не могло. Он отметил, что отказ от назначения выборов президента в стране в нарушение Конституции Украины доказал антинародную и преступную сущность Верховной рады.

Медведчук также прокомментировал признание нелегитимности Зеленского. По его словам, этот факт является бесспорным и очевидным. Он выразил уверенность в том, что вскоре этот факт начнут признавать все больше государств.

Политик добавил, что украинский лидер сам передал этот козырь в руки оппонентам. При этом Медведчук отметил, что сегодня у Зеленского все больше противников как внутри Украины, так и за ее пределами. Он усомнился, что лидеры других стран будут подписывать какие-либо документы с нелегитимным президентом, обманувшим свой народ.

Безнадега ВСУ и охота за советским оружием

Немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят выразил мнение, что для украинской армии ситуация становится все более безнадежной. В связи с этим он отметил, что наступило время закончить боевые действия и «расчистить путь к миру путем переговоров». Запад слишком долго питал иллюзии относительно победы Украины, считает эксперт.

Фото: МО Украины

Куят подчеркнул, что в руках украинского лидера находится ключ, способный открыть путь к прекращению конфликта. По его мнению, это избавит украинцев от дальнейших страданий и предотвратит дальнейшее разрушение страны.

Основатель Агентства оборонных закупок страны Владимир Пикузо тем временем обратил внимание на неспособность Запада закрыть потребности Украины в поставках оружия. ВСУ, указал он, по всему миру охотятся за оружием, в том числе советских времен, особенно за боеприпасами. По словам Пикузо, на рынке оружия сегодня «доминируют посредники и спекулянты».

Эксперт отметил, что одна из западных стран отказала Украине в поставках снарядов, тогда она обратилась к «конкретной компании-посреднику» и сразу получила разрешение на поставки. Кроме того, Киеву с поиском вооружения помогают представители западных властей. Однако они не хотят, чтобы Россия узнала об этом, поэтому действуют тайно, уточнил он.

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