Беженцы нашли необычный способ избежать депортации

Подлежащие выдворению с территории Евросоюза беженцы начали попадать в больницу по специфическим причинам. Об этом сообщает Al Jazeera.

Беженцы из арабских стран в надежде попасть в Европу через Хорватию начали пить шампунь и есть табак, чтобы оказаться в больнице, откуда их не смогут выгнать. Желающие остаться на территории ЕС даже прибегают к потреблению опиатов внутрь, чтобы вызвать сильное отравление. В последние годы власти Хорватии часто возвращали мигрантов назад даже после того, как приняли их заявление на предоставление убежища. По этой причине люди и прибегают к таким экстравагантным методам избавления от перспективы быть выдворенными из Европы.

Ранее сообщалось, что в Литве нелегалы вырыли подкоп для побега из лагеря беженцев. Сообщается о нескольких десятках беглых иранцах. Беженцы попали в Литву через Белоруссию, но были арестованы и помещены в пункт временного размещения. Факт побега поняли не сразу, но потом по тревоге были подняты военные и к поискам беглецов подключили и вертолёты, но большинство сумели скрыться от преследования.