Беженцы на Украине обвинили власти в безразличии к собственному народу Grayzone: украинские беженцы обвинили власти в безразличии к собственному народу

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Беженцы на Украине пожаловались на свои власти из-за того, что людей выгоняют выгоняют из центров содержания в течение трех дней, пишет американский портал The Grayzone. Отмечается, что многие жалуются на отсутствие реальной помощи людям, которые бросили свои дома. По словам очевидцев, люди проживают в одной комнате по 45 или 50 человек с одной ванной и крошечной кухней, но через три дня их выгоняют из жилого помещения.

Не секрет, почему все хотят поехать в Европу. Например, под Днепром есть центр для беженцев, и переселенцам разрешается находиться там только три дня. И это 45 или 50 человек в одной большой открытой комнате с одной ванной и крошечной кухней, — рассказал изданию журналист Андрей и Николаева.

Он указал на тотальный уровень коррупции, который царит на Украине. Собеседник издания добавил, что никто понятия не имеет, куда делись миллиарды, отправленные властям на помощь стране.

Новая программа правительства Великобритании «Дома для Украины», которая призвана помочь британцам с компенсациями за размещение беженцев, не работает, написало ранее издание The Independent. Отмечается, что выплат недостаточно в рамках финансового кризиса в стране. Речь идёт о выплатах в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, которые принимают украинских беженцев. Автор статьи напомнил, что по действующей программе в Британию прибыли около 79 тысяч беженцев.