«Беженцы-аристократы»: в Японии раскритиковали украинских мигрантов Mainichi: в Японии украинских студентов обвинили в грабеже за отказ платить за учебу

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Global Look Press

Глава префектуры Гумма Итита Ямамото рассказал газете Mainichi, что администрация языковой школы в Японии назвала украинских студентов «беженцами-аристократами» и «грабителями» из-за того, что они отказались оплачивать обучение. Чиновник пояснил, что учащиеся из Украины объяснили свой отказ тем, что им якобы сообщили, что период обучения, за который требуется оплата, является бесплатным.

Некоторые украинские студенты не согласились платить за обучение в языковой школе. Они объяснили это тем, что школа потребовала деньги за период, который, как им изначально говорили, был бесплатным. В ответ на это председатель назвал их «грабителями» и «аристократами-беженцами», — сказал Ямамото.

Он добавил, что в настоящее время администрация префектуры решает вопрос финансирования задолженности украинских студентов.

Ранее сообщалось, что из-за карантина в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель граждане Украины устроили протест. Женщина по имени Лилия Брагар рассказала в TikTok под хештегом #БунтУкраинскихБеженцевБерлин, что причиной карантина стал выявленный случай ветрянки у ребенка, проживавшего в городке. По ее словам, на это никто не обращал внимания в течение недели.