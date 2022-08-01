Беженцам с Украины перестали выделять жилье в Тбилиси Власти Тбилиси объявили о приостановлении жилищной программы для украинцев

Фото: Socrates Baltagiannis/dpa

Беженцам с Украины перестали выделять жилье в Тбилиси, так как соответствующая муниципальная программа была приостановлена. Теперь всем нуждающимся будут выдавать ежемесячное денежное пособие, пишет EADaily со ссылкой на мэрию столицы Грузии.

В настоящее время в 40 гостиницах Тбилиси расселены 2 300 беженцев с Украины, а всего программой расселения с начала войны воспользовались 5 100 человек. Сумма, потраченная из городского бюджета на эти цели, к концу месяца составит 14 млн лари (около $ 5,05 млн), — прокомментировали в мэрии Тбилиси.

С 1 августа украинские беженцы могут расчитывать на ежемесячное пособие в размере 300 лари (около $105) на семью, а также 45 лари ($16) дополнительно на каждого человека. Программа продлится три месяца, сообщили представители властей.

Соискателям убежища, которые попадают под международные критерии уязвимости УВКБ ООН (матери-одиночки, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья), власти Грузии будут выплачивать по 245 лари (около $90) на человека.

В Молдавии ранее сообщили, что из-за притока беженцев с Украины в стране могут начаться серьезные экономические проблемы. Посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что стране необходимо несколько сотен миллионов долларов финансовой помощи от ЕС на разрешение миграционного кризиса, в то время как Кишинев получил только $100 млн.