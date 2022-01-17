Бежавшему в Британию экс-сотруднику КГБ и ФСБ пришли письма с угрозами

Бывший сотрудник КГБ, а после распада СССР — в ФСБ Борис Карпичков, шпион, который передавал секретные сведения латвийской разведке и бежавший в Великобританию, пожаловался на то, что получил письмо, где написаны угрозы его жизни, сообщила газета Mirror. В нём его называют предателем. По его словам, это не первое подобное послание. Как утверждает Карпичков, письмо, запечатанное в конверт из пузырчатой плёнки, пришло у нему домой по почте 2 января.

Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути. Ты уже полутруп, — говорилось в нём.

По словам экс-агента, за последние несколько лет ему доставили семь подобных посланий. При этом, после вскрытия последнего сообщения, у него появились симптомы, схожие с гриппом, заявил агент.



В 1980-х Карпичков был майором КГБ, после распада СССР служил в контрразведке ФСБ, будучи в том же звании. Одним из направлений его деятельности была разведка в Латвии, однако в 1995 году он стал передавать секретные данные латвийскому правительству и его западным союзникам. А в 1998 году агент бежал в Великобританию, где живёт на данный момент.



В Латвии Карпичкову приписывают хранение огнестрельного оружия, мошенничество и подделку документов, пишет Mirror. Бывшего агента неоднократно требовала выдать Рига, но попытки эти успехом не увенчались. При этом латвийские власти обратились к Национальному антикриминальному агентству (NCA) Британии с просьбой предоставить им сведения о местонахождении Карпичкова. В 2019 году данные были переданы латвийской стороне.



Как рассказал в 2018 году в интервью Bloomberg экс-агент, его имя числится в списке людей, которые якобы являются целями для ликвидации российских спецслужб. По его словам, в этом документе фигурировал и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России. Произошло это ещё в прошлом году. Их обвинили в предоставлении Кремлю не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.