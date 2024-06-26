Бежавшая от талибов журналистка Хассани вернулась из России в Афганистан

Фото: youtube.com/kobrahassani

Кобра Хассани

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани улетела из России в Афганистан 25 июня, сообщила «Фонтанке» адвокат Мария Беляева. Отмечается, что девушка могла уехать в Европу, но, несмотря на опасность, решила вернуться на родину. Там активистке может грозить смертная казнь.

Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег, — рассказала Беляева.

По словам ее коллеги Елены Фадеевой, у Хассани, вероятно, больше не было сил оставаться в России, она не видела для себя других реальных вариантов отъезда, помимо Афганистана.

В России Хассани была одним из фигурантов дела о незаконном пересечении границы. В 2022 году она с соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ РФ на пути к Большому порту в Санкт-Петербурге, откуда иностранцы планировали добраться морем до Евросоюза.

В итоге российский суд не нашел оснований для предоставления временного убежища Хассани. Девушка несколько месяцев ждала депортации на родину.

Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Журналистка выступала за права женщин, высказывалась в том числе против обязательного ношения хиджаба. После побега Хассани оказалась сначала в Таджикистане, потом на территории Украины, затем ее обманом отвезли вместо Польши в Россию.