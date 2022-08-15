«Безголовая курица»: в Китае объяснили метания в политике США В Китае политику США сравнили с метаниями безголовой курицы

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Политику США в мире сравнили с метаниями безголовой курицы, которая не может обрести былое здоровье, заявил доцент Пекинского университета Сюй Лян. По словам эксперта, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он добавил, что пик Соединённых Штатов пройден, а в настоящее время наступила фаза «упадка американской мощи».

США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос, — заявил Сюй Лян.

Специалист отметил, что у американского руководства остаётся всё меньше и меньше политических возможностей.

Президент России Владимир Путин на открытии четвёртого фестиваля «Таврида.Арт» ранее обратился к Западу с предупреждением о тщетности попыток отменить российскую культуру. Глава государства напомнил о последствиях для тех, кто не сделал выводы из истории. Он назвал культуру России великой и призвал будущие поколения сохранить её традиции. Российский лидер поблагодарил участников фестиваля за поддержку «солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе» своей работой.