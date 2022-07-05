«Бездонная яма»: немцы возмутились желанием Украины получить $750 млрд Der Spiegel: немцы возмутились желанием Украины получить $750 млрд на восстановление

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Читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились требованием Украины получить $750 млрд на восстановление страны. О том, что Киеву потребуется именно такая сумма ранее заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Жители Германии назвали Украину коррумпированной страной, а также сравнили запросы администрации Зеленского с «бездонной ямой».

Мне интересно, как получается огромная сумма в $750 млрд (по оценкам Украины). После Второй мировой войны «план Маршалла» обошелся в $13 млрд для всей Европы. На сегодняшний день это будет чуть менее $130 млрд, — написал один из пользователей.

Многие потребовали от украинцев отчёт о потраченных средствах прежде, чем отправлять ещё больше денег Киеву.

Честно говоря, запросы населения Украины звучат так, как будто нужно профинансировать небывалый комфорт, роскошь, красоту и многое другое. Похоже на бездонную яму, — написал другой пользователь.

Немцы указали на то, что Украина всего в 1,8 раза больше Германии, поэтому не совсем понятно, как украинские власти производили расчёт стоимости восстановления.

Британский журнал The Economist в своей редакционной статье ранее сообщил о том, что Европе не везёт в энергетической войне с Россией. В опубликованном материале сказано, что Запад продолжит искать возможности для ограничения цен на нефть и газ из России. В статье при этом говорится, что европейцев готовят к «болезненным последствиям».