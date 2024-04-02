Бездомная женщина открыла стрельбу на рынке в Чили 24Horas: бездомная обезоружила охранника и открыла стрельбу на рынке в Чили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина открыла стрельбу на рынке в чилийской столице Сантьяго, в результате чего три человека получили ранения, информирует телеканал 24Horas. По их данным, пострадали охранник, видеооператор и местный журналист.

В районе 8 утра женщина 54-х лет выстрелила в трех человек на рынке Ло-Вальедор — в охранника, видео оператора и в журналиста. Все произошло, когда ее задержали для контроля на входе на рынок, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в момент освещения нововведения по усилению мер для входа на территорию рынка. Как отметили представители телеканала, женщину уже задерживали за кражу, и она живет на улице.

Ранее вооруженный мужчина ворвался в здание Министерства цифрового развития Тайваня и устроил стрельбу в холле. 50-летний злоумышленник пытался подняться на верхние этажи к кабинетам, но охрана смогла его остановить. Пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было.

До этого в Сети появилось видео стрельбы на шиномонтаже у торгового комплекса «Академ-парк» в Санкт-Петербурге. По данным регионального управления МВД, мужчина оказался недоволен счетом за оказанные услуги и схватился за пистолет. Пострадавших в результате инцидента не было, констатировали в ведомстве.