«Бездарно»: Захарова о провале провокации у посольства России в Берлине Захарова: акция в Берлине против РФ провалилась из-за коррупции и бездарной инсталляции

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что украинская акция с подбитым российским танком в Берлине провалилась, потому что авторы «слепили бездарную инсталляцию». Дипломат пояснила, что на эту провокацию «англосаксы и режим Зеленского» выделили много денег, но большую часть разворовали.

На эту акцию англосаксы и режим Зеленского потратили много денег, большую часть из которых разворовали. На остаток слепили инсталляций, но вышло бездарно, — написала Захарова.

Подписчики согласились с мнением Захаровой и отметили, что было большой ошибкой устраивать подобное на территории Германии.

Ранее жители Берлина принесли цветы к российскому танку Т-72, доставленному с Украины, который был установлен напротив посольства РФ в районе Митте на Унтер-дер-Линден. Отмечается, что в местных социальных сетях пользователи предположили, что акция пошла не по плану и цветы принесли бывшие советские и российские граждане. Инициаторами акции с установкой танка стали немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель. Машина была доставлена в Берлин из Военно-исторического музея в Киеве. После этого активистам пришлось судиться с местными властями за право установить танк напротив российского посольства.