Байден собрался увеличить квоту на приём беженцев

https://static.news.ru/photo/49037168-a010-11eb-aead-96000091f725_660.jpg Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на приём беженцев. Правда, точное число он не уточнил. Об этом сообщает Белый дом.

Мы собираемся увеличить число, — сказал американский лидер.

Изначально квота держалась на уровне 15 тысяч человек в год. Она была одной из самых низких с 1980 года и была установлена предыдущим президентом США Дональдом Трампом. В пятницу Байден заявил, что не намерен увеличивать это число, однако на него обрушился шквал критики после такого заявления. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тысяч человек, и тогда он был сокращён почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тысяч.

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приёма беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным. Один из репортёров сообщил американскому лидеру, что состояние мужчины в заключении ухудшилось, и попросил прокомментировать ситуацию.