Захарова отреагировала на разгон протеста в Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе при подавлении протестов отсутствует «либеральный флёр». Так она в своём Telegram-канале прокомментировала действия властей Литвы при разгоне 10 августа протестной акции около парламента страны.
Литовцы протестовали в Вильнюсе против ограничения прав граждан, которые не привились от коронавируса. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Захарова
Куда вдруг деваются демократическая отдушка и либеральный флёр у западных партнёров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома? — задалась вопросом Захарова.
Свой пост она сопроводила хештегом «это другое».
Ранее стало известно, что нелегальные мигранты, которые были задержаны в Литве на границе с Белоруссией, устроили бунт в местах размещения в Алитусском районе. Задержанные размещены в здании недействующей школы. Всего их около 160 человек. Советник министра внутренних дел Литвы Лина Лауринайтите-Григене рассказала, что ситуация произошла из-за недовольства мигрантов условиями содержания.