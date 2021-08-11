Захарова отреагировала на разгон протеста в Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе при подавлении протестов отсутствует «либеральный флёр». Так она в своём Telegram-канале прокомментировала действия властей Литвы при разгоне 10 августа протестной акции около парламента страны.

Литовцы протестовали в Вильнюсе против ограничения прав граждан, которые не привились от коронавируса. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Захарова напомнила реакцию президента Литвы Гитанаса Науседы касательно действий силовиков во время акций протеста в России. В январе 2021 года политик заявил, что «демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие».

Куда вдруг деваются демократическая отдушка и либеральный флёр у западных партнёров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома? — задалась вопросом Захарова.

Свой пост она сопроводила хештегом «это другое».

Ранее стало известно, что нелегальные мигранты, которые были задержаны в Литве на границе с Белоруссией, устроили бунт в местах размещения в Алитусском районе. Задержанные размещены в здании недействующей школы. Всего их около 160 человек. Советник министра внутренних дел Литвы Лина Лауринайтите-Григене рассказала, что ситуация произошла из-за недовольства мигрантов условиями содержания.