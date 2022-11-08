Без кого G20 будет неполной Зеленский играет ва-банк, стремясь ограничить область маневра Кремля

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Украинский президент в своем угаре давно считает себя фигурой как минимум равной Черчиллю. Он уже не просто напрашивается на свой приезд на саммит «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали. Но откровенно провоцирует, заявляя, что не почтит-де саммит своим участием, если на встречу прибудет и Владимир Путин. К слову, по праву неизменный участник всех подобных форумов.

Вызывающий характер позиции Зеленского в том, что Украина и до конфликта по своим экономическим показателям не входила в число ведущих 20 экономик мира. Правда, на такие встречи приглашаются лидеры и куда менее скромных по своим достижениям стран, поскольку традиционно на G20 не принимают каких-либо обязательных к исполнению документов. Но обсуждают наиболее актуальные глобальные проблемы, требующие коллективной реакции на опасные вызовы.

Известно, что с самого начала Джакарта испытывала сильнейшее западное, прежде всего американское давление, нацеленное на то, чтобы не допустить участия в работе G20 Владимира Путина. Иначе как можно вообще говорить о какой-то изоляции России. Но индонезийцы к своей чести выдержали такой нажим, пригласив к себе всех членов этого глобального клуба. Причем российский президент получил персональное приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Но индонезийские власти, естественно, прибегли к дополнительным маневрам, чтобы выглядеть абсолютно нейтральными в мире глобальной конфронтации. Поэтому свое приглашение получил и Владимир Зеленский, на чем настаивал коллективный Запад. Но тут нечего возразить, поскольку, как мы уже отметили, это вписывается в традиции G20.

Более того, посол Индонезии в России заявил, что на полях саммита G20 на Бали вполне может быть организована встреча Путина и Зеленского. Понятно, что эта инициатива исходила не от самого посла, а являлась озвученной примирительной позицией властей страны. Российские представители отреагировали довольно быстро, подчеркнув, что у Владимира Путина нет таких планов. Казалось, никого не смущало прибытие на Бали обоих президентов.

Но Зеленский не зря в известных традициях хотел бы быть на каждой свадьбе невестой, а на похоронах — покойником. Он решил обострить обстановку за пару недель до открытия заседаний «Большой двадцатки». Стремясь своим очередным капризом вызвать новую волну поддержки своих западных кураторов, которые попробуют в очередной раз отсечь российского президента от встречи. Тем более что и из Москвы время от времени идут противоречивые сигналы.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

Сначала не было ясности, прилетит ли лично Владимир Путин на Бали. Или же внутренние проблемы, требующие его присутствия в стране, подвигнут его выступить на заседаниях G20 онлайн. В конце концов, у него уже есть опыт такого выступления во время заседаний «двадцатки» в Италии. Плюс стали допускать, что в индонезийском форуме примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Ситуация в стране и вокруг нее достаточно непростая. А потому даже на две недели вперед крупным мировым лидерам трудно фиксировать свои адженды.

Впрочем, на этой неделе, если судить по заявлениям из Кремля, решение о главе нашей делегации будет окончательно принято.

Видимо, команда хайпожоров Зеленского и пытается сыграть на такой паузе. И если, к примеру, Владимира Путина дела не пустят на Бали, то в Киеве могут глумливо заявить, что российский президент просто испугался перспективы пересечения с Зеленским, а потому не приехал. Дескать, сыграл ультиматум пана атамана. В Киев начнется сеанс самовосхищения.

Не исключено, что таким образом там постараются отвлечь внимание от возможного провала на выборах в конгресс партии Джо Байдена, чего в Киеве заранее опасаются, и от неудачи наступления на Херсон.